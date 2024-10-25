Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ İçin Çalışmalara Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen terör saldırısına yanıt vererek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Türkiye’den rahatsızlık duyanları, başarılarımızla rahatsız edeceğiz" dedi.

Üretim ve Kararlılık Vurgusu

Bu açıklama, Türkiye'nin savunma sanayisinde gösterdiği kararlılığın ve sürdürülebilir üretim hedeflerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Erdoğan'ın mesajı, bu tür saldırıların ülkenin hedeflerine ulaşmasını engellemeyeceğini ifade ediyor.