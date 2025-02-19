Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜSİAD Üyeleri Sorun Yaşıyor

Erdoğan'dan TÜSİAD Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada TÜSİAD hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Morali bozuk olan ülke değil, devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamadıkları için sıkıntılar yaşayan TÜSİAD demirbaşlarıdır" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin, iş dünyasındaki bazı kesimlerin yaşadığı sıkıntıları ve beklentileri yansıttığı düşünülüyor.

Erdoğan’ın bu açıklamaları, Türkiye ekonomisi ve iş dünyası üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirebilir. TÜSİAD üyeleri için bu eleştirilerin ne anlama geleceği ise merakla bekleniyor.