Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜSİAD Üyeleri Sorun Yaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'ın sıkıntılarının nedenini devlet hazinesini paylaşamamaları olarak açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜSİAD Üyeleri Sorun Yaşıyor

Erdoğan'dan TÜSİAD Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada TÜSİAD hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Morali bozuk olan ülke değil, devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamadıkları için sıkıntılar yaşayan TÜSİAD demirbaşlarıdır" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin, iş dünyasındaki bazı kesimlerin yaşadığı sıkıntıları ve beklentileri yansıttığı düşünülüyor.

Erdoğan’ın bu açıklamaları, Türkiye ekonomisi ve iş dünyası üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirebilir. TÜSİAD üyeleri için bu eleştirilerin ne anlama geleceği ise merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Destici: YPG/PKK Varlığı Yeni Yönetimin Muktedir Olmasını Engelliyor
2
Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
3
AB'nin İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısına Tepkiler Artıyor
4
Aydın'da Taksinin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
5
Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Zanlı Tutuklandı
6
Kırklareli'nde Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
7
Güney Ege ve Doğu Akdeniz İçin Fırtına Uyarısı!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!