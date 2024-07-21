Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(UAD'nin İsrail kararı) Umarım bu ve bundan önce alınan ve İsrail tarafından uygulanmayan kararlar uluslararası toplumda bir uyanışı beraberinde getirir"

ÇOK OKUNAN HABERLER
Dolar ve Euro borçlananlara şok karar! Mahkeme noktayı koydu: Kimse bunu beklemiyordu
Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi
Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Pahalı kozmetik ürünlerine veda ettirecek doğal formül
Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek
Ekmek fiyatlarına okkalı zam geldi! Yüzde 25'lik zam vatandaşların tadını kaçıracak
Kan depolarını fullüyor! İçindeki vitaminlerle kan seviyesini arşa çıkarıyor
İçinde onlarca vitamin var! Hem kalsiyum hem vitamin deposu: Evlerden eksik etmeyin
Tüm emeklilerin uykuları kaçacak! Maaşlarından habersizce bu rakam kesiliyor
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Yaş şartında karalar bağlatan düzenleme
Bankalar faizsiz kredi kapağını açtı! Borçlular, nakit arayanlara müjde: Bir başvurunuza bakacak
Dolar borçlananlara büyük şok! Yargıtay son noktayı koydu: Borç alırken bunu bilmiyorlardı
Türk Telekom hattı olanlar başvuruyu kaçırmasın! Her aboneye 1500 TL para iadesine onay çıktı