Cumhurbaşkanı Erdoğan Üç Yeni Milletlerarası Anlaşmayı Onayladı

Üç Yeni Anlaşma Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan üç milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşmalar, Türkiye ve Özbekistan ile Sudan arasında önemli işbirliklerini içeriyor.

Askeri Çerçeve Anlaşması

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 29 Mart 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı. Bu anlaşma, askeri eğitim, tatbikat, savunma sanayi, askeri işbirliği, silahlı kuvvetlerin teçhizatı, askeri istihbarat, lojistik işbirliği, askeri tıp hizmetleri ve muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Savunma Sanayi Anlaşması

Ayrıca, 23 Mart 2021'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi Alanında İşbirliği Anlaşması"na ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı. Bu anlaşma, savunma malları ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, satın alınması, bakımı ve teknik destek alanlarında daha etkin işbirliği sağlanmasını amaçlıyor.

Sudan ile Hastane İşletme Protokolü

5 Haziran 2013'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane İşletme ve Devir Protokolü"ne ek olarak, 16 Şubat 2024 ve 18 Mart 2024 tarihli notaların onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Bahsedilen kararda, anlaşmada yapılan bazı değişiklikler yer almaktadır.