Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçını İzledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Maçında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RAMS Başakşehir ve San Marino temsilcisi La Fiorita arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu mücadelesini Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda izledi.

Kulüp ve Devlet Protokolü

Maçta Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.

Futbolculara Destek

Karşılaşmanın ilk yarısını rakibine karşı üstün tamamlayan RAMS Başakşehir futbolcuları, Erdoğan tarafından alkışlandı. Bu destek, takımın motivasyonunu artırdı.