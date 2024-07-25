Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçını İzledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RAMS Başakşehir'in La Fiorita ile oynadığı maçı takip etti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçını İzledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Maçında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RAMS Başakşehir ve San Marino temsilcisi La Fiorita arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu mücadelesini Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda izledi.

Kulüp ve Devlet Protokolü

Maçta Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.

Futbolculara Destek

Karşılaşmanın ilk yarısını rakibine karşı üstün tamamlayan RAMS Başakşehir futbolcuları, Erdoğan tarafından alkışlandı. Bu destek, takımın motivasyonunu artırdı.

İLGİLİ HABERLER

Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kayseri, Çankırı, Sivas ve 2 ile uyarı yağdı! Şimdiden hazırlığa başlayın!

Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

Altın sahiplerine şok uyarı! Sadece bunun için bozdurun!

Fiyatlara yüzde 400 zam! Artık kimse elini bile süremeyecek!

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor