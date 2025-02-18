Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Ağırlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. Bu önemli ziyarette liderler, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına kapsamlı görüşmeler yapacaklar.

Görüşmeler ve İmza Töreni Programı

Resmi karşılamanın ardından, Erdoğan ve Zelenskiy arasında bir ikili görüşme gerçekleştirilecektir. Görüşmenin akabinde, heyetler arası çalışma yemeği düzenlenecek. Ziyaretin önemli bir parçası olarak, Türkiye ve Ukrayna arasında çeşitli anlaşmaların imza töreni gerçekleştirilecektir. Törenin ardından ortak bir basın toplantısı ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunulacaktır.

Program Zamanlaması

Toplantı programı şu şekilde planlanmıştır:

Karşılama: 14.00

İkili görüşme: 14.05

Çalışma yemeği: 15.00

İmza töreni ve basın toplantısı: 16.00

Bu ziyaret, Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliğini derinleştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.