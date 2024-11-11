Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Adalet Divanı'na Destek Çağrısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Güney Afrika tarafından İsrail aleyhine açılan davanın önemine dikkat çekerek, Uluslararası Adalet Divanı nezdinde azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etme çağrısında bulundu. Bu açıklamalar, dünya genelinde karşılıklı destek ve dayanışma çağrısının önemini bir kez daha vurguluyor.

Erdoğan'ın bu konuya ilişkin yaptığı açıklama, uluslararası arenada adalet ve hukukun üstünlüğünün sağlanması adına attığı önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.