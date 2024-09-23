Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan'ın, Türkevi'nde gerçekleşti.

Görüşmenin Detayları

Basına kapalı olarak yapılan bu görüşme, iki liderin uluslararası hukukun işleyişi ve adalet konularında neler yapabilecekleri hakkında fikir alışverişinde bulunmalarını sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'ta ​Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’ı (ortada) Türkevi'nde kabul etti. Başsavcı Karim Khan'ı, Türkevi'ne gelişinde yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'ta ​Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’ı (ortada) Türkevi'nde kabul etti. Başsavcı Karim Khan'ı, Türkevi'ne gelişinde yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'ta ​Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’ı (ortada) Türkevi'nde kabul etti. Başsavcı Karim Khan'ı, Türkevi'ne gelişinde yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'ta ​Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’ı (ortada) Türkevi'nde kabul etti. Başsavcı Karim Khan'ı, Türkevi'ne gelişinde yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'ta ​Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’ı (ortada) Türkevi'nde kabul etti. Başsavcı Karim Khan'ı, Türkevi'ne gelişinde yetkililer karşıladı.