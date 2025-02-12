Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Zirvelere Katılacak

Gündem - 12 Şubat 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Uluslararası Görüşmeler ve İkili Zirveler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na katılacak. Başka bir deyişle, anlaşmaların imza töreni, ortak basın toplantısı ve Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemekte boy gösterecek. Ayrıca, Erdoğan'ın resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gitmesi planlanıyor.

(Cakarta/İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yerel Etkinlikler ve Açılışlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 105. Yıl Dönümü Programı'na katılması ve Kahramanmaraş Devlet Hastanesi açılışının yapılması bekleniyor.

(Kahramanmaraş/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Siyasi Etkinlikler

Bugün ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşların kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine iştirak edecek ve AK Parti Konya İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/09.45/Konya/13.30/15.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, çeşitli isimleri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve İstatistik Açıklamaları

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ilişkin dış ticaret ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Uluslararası Diplomasi ve Kriz Süreçleri

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes sonrası gelişmeler yakından izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Dünyasındaki Gelişmeler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 2. Dönem Öğrenci Topluluk Temsilcileri Buluşması'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında çeşitli mücadeleler gerçekleştirilecek. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe, sırasıyla Hollanda'nın AZ Alkmaar ve Belçika'nın Anderlecht takımları ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul, Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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