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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık'a 'İstanbul Mushafı' Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık'a 'İstanbul Mushafı' hediye etti.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık'a 'İstanbul Mushafı' Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a, özel bir hediye sundu. Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Sultan bin Tarık'a, 'İstanbul Mushafı' takdim etti.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamalara göre, bu özel eser, ünlü hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Hediye edilen 'İstanbul Mushafı', estetik ve tarihi anlamda büyük bir öneme sahip.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Umman Sultanı Bin Tarık, hediye edilen bu eseri bir süre birlikte inceledi ve Hattat Kutlu'dan detaylı bilgiler aldı. Bu özel an, iki ülke arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekişmesine katkıda bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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