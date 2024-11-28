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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık Onuruna Yemek Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a onuruna akşam yemeği düzenledi. Basına kapalı gerçekleşen etkinlikte iki ülke heyetleri de vardı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık Onuruna Yemek Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı'na Onur Yemeği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık onuruna özel bir akşam yemeği düzenledi. Yemek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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Yemeğe, Türkiye ve Umman'dan gelen yetkililer ve iki ülke heyetleri de katıldı. Bu özel yemek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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