Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Suriye Üzerine Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ana gündem maddesi Suriye'deki son gelişmeler oldu.

Suriye'deki Gelişmeler ve Türkiye'nin Rolü

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki ilerleyen süreçte terör unsurlarından arındırılması, birlik ve toprak bütünlüğünün korunması konularına vurgu yaptı. Ayrıca, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyelilerin barış içinde yaşaması için Türkiye'nin Suriye halkına her daim destek vereceğini ifade etti.

Suriyelilerin Geri Dönüş Süreci

Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla sürecin planlandığını belirtti. Ayrıca, Suriye'nin yeniden imarı ile ilgili projelerin bu geri dönüşleri hızlandıracağına dikkat çekti.