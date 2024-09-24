Cumhurbaşkanı Erdoğan Uygur Türkleri İçin Çin ile Diyalog Kuruyor

Uygur Türklerinin Hakları İçin Diplomasi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güçlü tarihi ve kültürel bağların bulunduğu Uygur Türkleri için Çin ile olan diyaloğun önemine vurgu yaptı.

Temel Hakların Korunması

Erdoğan, "Güçlü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızın bulunduğu Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için Çin ile yakın diyalog halindeyiz," açıklamasında bulundu.

Uygur Türkleri toplumunun haklarının korunması için çabalarının süreceğini belirten Erdoğan, bu konunun uluslararası platformlarda da gündeme getirilmesi gerektiğine işaret etti.