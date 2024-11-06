Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Bişkek'te Buluştu

Cumhurbaşkanları Bişkek'te Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile önemli bir görüşme için bir araya geldi. Bu buluşma, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde gerçekleşti.

Buluştukları Anlar

Erdoğan ve Aliyev’in bir araya geldiği bu özel toplantı, basına kapalı olarak yapıldı. Zirve, Türk devletleri arasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir platform oluşturuyor. Önemli Temaslar

Görüşmenin içeriği hakkında resmi açıklama yapılmazken, iki liderin bölgesel iş birliği ve stratejik konular üzerinde durduğu düşünülüyor.