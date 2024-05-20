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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den bölgesel işbirliği ve barış mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı, barış sürecine destek verdi.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 19:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den bölgesel işbirliği ve barış mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev’den Kritik Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Erdoğan ve Aliyev’den Stratejik Görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Barış Sürecine Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin bu süreci yakından takip ettiğini vurguladı. Erdoğan, bölgede sağlanacak adil ve kalıcı barışın, Azerbaycan ve Ermenistan başta olmak üzere tüm bölge ülkeleri için yeni ve olumlu bir iklim yaratacağını ifade etti.

Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki Güçlü Bağlar

Erdoğan ve Aliyev, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemine değinerek, bölgesel işbirliğinin artırılmasının gerekliliğini vurguladı. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak projeler ve işbirliği konularında kararlılıkla ilerleyeceği mesajı verildi.

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