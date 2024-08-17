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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den Önemli Telefon Görüşmesi

Erdoğan, Aliyev ile orman yangınları hakkında görüştü. Azerbaycan desteğini sundu.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den Önemli Telefon Görüşmesi

Önemli Görüşme: Erdoğan ve Aliyev

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler üzerinde yoğunlaştı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele

Görüşme sırasında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, Azerbaycan'ın bu sıkıntılı dönemde Türkiye'ye her türlü destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Aliyev, orman yangınlarıyla mücadele için bir yangın söndürme uçağının Türkiye'ye gönderilmesi talimatını da verdi. Bu hareket, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Bölgesel Kardeşlik ve Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Azerbaycan halkına verdiği destek için teşekkür ederek, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğin bu tür kriz anlarında daha da güçlendiğini vurguladı.

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