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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Suriye ve Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Suriye'deki gelişmeler ve küresel konuları görüştü.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Suriye ve Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in Önemli Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev ile bir araya gelerek, Suriye’deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Görüşmenin Detayları

İki lider, Suriye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Kafkaslar'daki istikrarın nasıl sağlanabileceği konularında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmenin içeriği, sadece iki ülke arasındaki ilişkiler değil, aynı zamanda uluslararası güvenliği de kapsamaktadır.

Öncelikli Konular

Toplantıda öne çıkan başlıca konular arasında; Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve terörle mücadelede iş birliği gibi önemli başlıklar yer aldı. Liderler, bu konuların yanı sıra enerji güvenliği ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında da adımlar atılması gerektiğini vurguladılar.

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