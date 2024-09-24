Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'un Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile Görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmeye dair bilgi paylaştı. Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkiler, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin yeniden canlandırılması ve bölgesel meseleler gündeme geldi.

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Erdoğan'ın, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Almanya'nın iki köklü müttefik olarak iş birliğini arttırmayı hedeflediklerini vurguladı. Başbakan Scholz ile; Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin iyileştirilmesi ve vize sorununa dair Almanya'dan destek beklediklerini ifade etti.

İsrail’in Saldırıları Üzerine Değerlendirmeler

Görüşmede ayrıca, İsrail’in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki saldırgan tutumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Erdoğan, uluslararası hukukun ihlal edildiğine ve Batılı ülkelerin sağladığı desteklerin bu tür saldırganlıkları artırdığına dikkat çekti.

Erdoğan'ın Mesajları: "Türkiye ve Almanya, saygın ilişkileri olan iki dost ülkedir. İlişkilerimizi güçlendirmek ve iki ülkemiz için yarar sağlayacak adımlar atmak konusunda kararlıyız." dedi.

Bu görüşme, Türkiye'nin uluslararası platformdaki duruşunu ve Almanya ile olan ilişkilerinin derinleşmesini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.