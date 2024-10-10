Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Ülkeler Arası İşbirliği Artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile düzenledikleri ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'de bir yıldır devam eden insani krizin tüm insanlığın ortak utancı olduğunu belirten Erdoğan, acil olarak kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Stratejik Ortaklık ve Anlaşmalar

Erdoğan, Arnavutluk'ta olmakla birlikte 2023'te ilk kez yapılan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının ardından imzalanan üç yeni anlaşmayı duyurdu. Tarım, yükseköğretim ve iletişim alanlarında işbirliğinin daha da güçleneceğini ifade etti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin ise 2 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Gazze'deki İnsanlık Krizi

Erdoğan, konuşmasını sürdürerek, "Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Bu bağlamda uluslararası toplumun el birliği ile gerekli baskıyı kurması gerekiyor." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı İşbirliği

İnşa edilen Namazgah Camisi'nin açılışı için hazırlıkların yapıldığını belirten Erdoğan, Balkalar'daki en büyük caminin İslam'ın barış ve birlik değerlerinin yayılmasına katkıda bulunacağını ifade etti. Başbakan Rama'ya ve tüm Arnavut halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Sorunların Çözümü İçin Ortak Adımlar

İki lider, terörle mücadele ve diğer küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan, "Küresel barış ve istikrar için elimizden geleni yapacağız" dedi. Bu kapsamda, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelenin devam edeceğine de vurgu yaptı.