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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin temasları basına kapalı yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile önemli bir görüşme için Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. Karşılama töreninde her iki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Erdoğan ve Begay, tören kıtasını selamlayarak birbirlerine heyetlerini takdim ettiler.

Görüşme Detayları

Karşılama töreninin ardından, liderler baş başa ve ardından heyetler arası görüşmeye geçtiler. Bu önemli görüşme basına kapalı şekilde gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

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