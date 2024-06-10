Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Beştepe'de görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir haftaya diplomatik bir hamle ile başlıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamak için hazırlıklar yapılıyor.



Erdoğan ve Aliyev'in gerçekleştireceği görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler detaylı bir şekilde ele alınacak. Ayrıca, bölgesel ve küresel konuların da masaya yatırılması bekleniyor.

Bu görüşmenin, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığın güçlenmesi ve bölgesel iş birliğinin artırılması adına önemli bir adım olduğu belirtildi