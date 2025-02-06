Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye Hakaret Eden Paylaşıma Soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye Yönelik Hakaret İçerikli Paylaşıma Soruşturma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımı sebebiyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli hakkında hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen Z.M. ismindeki şüpheli hakkında resen soruşturma açtı. Söz konusu paylaşım sosyal medyada infial yarattı.

Soruşturma çerçevesinde, şüpheli Z.M. ile ilgili arama, el koyma ve gözaltı işlemleri için emniyet birimlerine gerekli talimatlar verildi.