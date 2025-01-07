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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barzani'den Bölgesel İstikrar İçin Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüşmesinde bölge projelerine vurgu yaparak istikrar ve refah çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barzani'den Bölgesel İstikrar İçin Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barzani Görüşmesinden Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kalkınma Yolu projeleri başta olmak üzere, bölgenin istikrar ve refahını artıracak birçok projenin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, iki liderin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve sonrasında heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, IKBY ile ilişkiler ve bölgesel konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Türkiye'nin Irak'ın İstikrarına Verdiği Önem

Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye ile Irak arasındaki güvenlik dengelerini etkileyen önemli bir faktör olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Irak'ın istikrar ve güvenliğini sağlamak için üstlendiği rolü vurguladı. Suriye'deki durumu değerlendirirken, bu gelişmelerin bölgede yeni istikrarsızlıklar doğurmaması adına attıkları adımları açıkladı.

Cumhurbaşkanı, bu bağlamda, yeni Suriye’nin geleceğinde terör örgütleri ve iltisaklı unsurların olmaması gerektiğini belirtti. Görüşmede, Türkiye’nin bölgedeki istikrarı koruma çabasının yanı sıra, bölge halkının refahı için gerekli projelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Erdoğan, “Kalkınma Yolu” projelerinin yanı sıra, bölgenin genel istikrarı ve ekonomik gelişimi için atılacak adımların önemini bir kez daha vurguladı.

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