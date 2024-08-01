Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Biden Arasındaki Kritik Görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede önemli konuları masaya yatırdı. İki lider, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel sorunlara da değindi.

Gazze Meselesi ve Rehine Takası

Görüşmede Gazze’deki güncel durum ve insani kriz üzerine yapıcı fikir alışverişinde bulunulurken, Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takasının detayları da ele alındı. Her iki taraf, bu konudaki işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını vurguladı.

Sonuç olarak, bu görüşme iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşeceğinin bir göstergesi oldu.