Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Becirovic'ten Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanı Becirovic Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, toplantıda, "1990'lı yıllarda Bosna Hersek'te yaşanan katliamın benzerinin günümüzde Gazze'de de tekrarlandığını" belirtti.

Türkiye-Bosna Hersek İlişkileri Üzerine Görüşmeler

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin özel bir niteliğe sahip olduğunu vurgulayarak, Balkanlar'da yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. “Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne güçlü destek”

Erdoğan, Türkiye'nin Bosna Hersek'in bağımsızlık ilanından bu yana yanlarında olmaya devam ettiğini belirterek, "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik desteğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz," dedi.

Barış ve İstikrar Mesajı

Erdoğan, Bosna Hersek'te 6 Ekim'de yapılacak yerel seçimlerin huzur içinde geçmesini diledi ve geçmişte yaşanan olumsuzlukların Balkanlar için bir tehdit teşkil ettiğini belirtti.

Ekonomik İşbirliği ve Projeler

İkili ticaret hacminin artırılması gerektiğine değinen Erdoğan, Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun yapım süreci ve enerji projeleriyle ilgili Türkiye'nin destek vereceğini açıkladı.

Uluslararası Hukuk ve Adalet

Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'ten alıntı yaparak, "Unutulan soykırım tekrarlanır," ifadelerini hatırlattı ve Gazze'deki duruma dikkat çekti. “Soykırımın failleri uluslararası mahkemelerde hesap vermelidir,” dedi.

Toplantının sonunda Erdoğan, ziyaretleri için Becirovic'e teşekkür etti ve Bosna Hersek halkına selam gönderdi.