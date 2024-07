Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad arasında normalleşme görüşmeleri gündemde! Türk askerlerinin çekilmesi şartı

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme süreci, son dönemde tekrar gündeme gelmiş durumda. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin "içeriğe" bağlı olduğunu açıkladı. Esad, Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun gündeme gelmesi halinde Erdoğan ile görüşebileceğini dile getirdi.



ESAD: GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ ÖNEMLİ

Şam yönetimi tarafından paylaşılan ve gazetecilerin sorularını yanıtlarken çekilmiş olan videoda, Esad önemli açıklamalarda bulundu. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin ancak Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun gündeme gelmesi halinde gerçekleşebileceğini ifade etti. Bu açıklama, Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

ERDOĞAN'DAN DAVET MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili olarak Esad'a her an bir davet gönderebileceklerini belirtmişti. Erdoğan, Esad ile ailece görüştüklerini ve geçmişteki dostane ilişkileri yeniden kurmak istediklerini ifade etmişti. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekildeydi: "Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir."

Erdoğan ayrıca, Türkiye’de görüşme olması konusunda Rusya lideri Vladimir Putin ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin de yaklaşımlarını dile getirdi. Erdoğan, "Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" diyerek görüşme için kapıların açık olduğunu belirtti.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR SAYFA MI?

Türkiye ve Suriye arasında son dönemde yaşanan gerginlikler, bölgedeki siyasi ve askeri dengeleri etkilemiş durumda. Türkiye'nin Suriye topraklarında bulunan askerlerinin varlığı, Şam yönetimi tarafından sürekli olarak eleştirilmiş ve bu durum, iki ülke arasında bir uzlaşmanın önündeki en büyük engellerden biri olarak görülmüştü. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad'ın açıklamaları, iki ülke arasında yeni bir sayfanın açılabileceğine işaret ediyor.

Eğer Türkiye ve Suriye arasında bir normalleşme süreci başlarsa, bu durumun bölgesel siyasette önemli etkileri olabilir. Özellikle, Türkiye'nin sınır güvenliği ve mülteci sorunu gibi konular, bu süreçten doğrudan etkilenebilir. Ayrıca, Suriye'nin yeniden inşası ve siyasi istikrarın sağlanması gibi konularda Türkiye'nin oynayabileceği rol de bu süreçte belirleyici olacaktır.



TÜRKİYE'NİN SURİYE POLİTİKASI

Türkiye'nin Suriye politikası, son yıllarda birçok değişiklik geçirdi. Başlangıçta Esad yönetimine karşı olan Türkiye, daha sonra özellikle Suriye'deki terör örgütlerine karşı mücadelede önemli adımlar attı. Bu bağlamda, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı, hem sınır güvenliğini sağlama hem de bölgedeki terör unsurlarına karşı mücadele etme amacı taşıyordu. Ancak, Esad yönetimi, bu askeri varlığı sürekli olarak eleştiriyor ve Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesini talep ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad arasında gerçekleşmesi muhtemel görüşmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun gündeme gelmesi halinde, bu görüşmelerin gerçekleşebileceği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden dostane bir zemine oturabileceği düşünülüyor. Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme süreci, bölgesel siyasette önemli değişikliklere yol açabilir ve her iki ülke için de yeni fırsatlar yaratabilir.