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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel görüşmesinin tarihi belli oldu: 11 Haziran’da bir araya gelecekler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir araya geleceği tarih belli oldu. Erdoğan, 11 Haziran günü Özel’i CHP Genel Merkezi’nde ziyaret edecek.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel görüşmesinin tarihi belli oldu: 11 Haziran’da bir araya gelecekler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın, 11 Haziran günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edeceğini açıkladı. İkilinin görüşmesi, CHP Genel Merkezi’nde ve saat 16.00’da gerçekleşecek.

Konuyla ilgili olarak CHP lideri Özel, “Sayın Cumhurbaşkanı ile 11 Haziran’da CHP Genel Merkezi’nde saat 16.00’da bir araya geleceğiz. Daha önceki görüşmede yer alan aynı heyetle kendisini ağırlayacağız. Oturma düzenimiz ise siyasi parti genel başkanları şeklinde olacak” ifadelerini kullandı.

Özel, erken seçimle ilgili olarak ise “Erken seçim konuşmak, mayına basmak değil. Oy oranınız düşüyorsa, siz bunu mayın tarlası olarak görebilirsiniz. CHP, yarın seçim olsa sandıktan birinci parti olarak çıkmaya hazır durumdadır. TBMM’de erken seçim kararı alacak çoğunluğumuz olsa alırdık” şeklinde konuştu.

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