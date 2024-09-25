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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani'nin Kalkınma Yolu Projesi Üzerine Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile yaptığı toplantıda Kalkınma Yolu Projesi'ni ve terörle mücadelede işbirliğini ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 22:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani'nin Kalkınma Yolu Projesi Üzerine Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Sudani ile Önemli Temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi'nin hayati önemine dikkat çekti. İki lider, bu projede işbirliği yapmanın yanı sıra, bölgedeki terörle mücadelede ortak çabaların artırılmasının gerekliliğini de vurguladı.

Kalkınma Yolu Projesi'nin Hedefleri

Kalkınma Yolu Projesi, bölgesel ekonomik entegrasyonu sağlamayı hedeflemekte olup, Türkiye ve Irak arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede ortak önlemler alınması gerektiğini belirtti.Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği

Görüşme sırasında, iki lider terörle mücadelede etkin işbirliğinin önemine, ulusal güvenliklerini pekiştirecek stratejilerin geliştirilmesi gereğine de değindiler.

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