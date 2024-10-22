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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni'nin Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile önemli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 17:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni'nin Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni Arasında Önemli İletişim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ana gündem maddeleri arasında iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, İsrail'in bölgedeki askeri eylemleri ve diğer bölgesel ile küresel meseleler yer aldı.

Görüşmenin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri güçlendirme adına önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Her iki lider de uluslararası sorunlarla ilgili ortak bir anlayış geliştirmeyi amaçlıyor.

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