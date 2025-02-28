Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, İşbirliği Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri derinleştirmeye yönelik adımları ele aldı.

Erdoğan, işbirliğinin önemine vurgu yaparak, "Firmalarımız, Kuzey Makedonya'daki bankacılık, sağlık, eğitim, turizm, yenilenebilir enerji gibi sektörler başta olmak üzere birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi ilk aşamada iki katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz," dedi.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Kuruldu

Toplantıda imzalanan ortak bildiri ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin kurulmasının önemli bir adım olduğunu kaydeden Erdoğan, konseyin ilk toplantısını Üsküp’te gerçekleştirmek istediğini belirtti.

Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi, bu çabalarımızı güçlendirecektir," ifadelerini kullandı.

Askeri İşbirliği ve Kültürel Bağlar

Toplantıda, askeri ilişkiler ve savunma sanayi alanında ortak projelerin değerlendirildiğini aktaran Erdoğan, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, Kuzey Makedonya Türk toplumunun ilişkilerdeki yerinin önemine işaret ederek, "Bu kadim dostluğu hedef alan FETÖ'yle ortak mücadeleye kararlıyız," dedi.

Küresel Sorunlara Ortak Bakış

Sözlerine, bir dizi küresel ve bölgesel meseleye de değinerek devam eden Erdoğan, "Değerli dostum Mickoski ile Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere konuları ele aldık. İkili ilişkilerin ve bölgesel barışın tesisine yönelik desteklerimizi vurguladık," şeklinde konuştu.

İmza törenine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi (solda) Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabulünün ardından imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısı öncesi gerçekleştirilen imza töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi (solda) Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabulünün ardından imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısı öncesi gerçekleştirilen imza töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi imzaladı.