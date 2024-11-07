Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron, Gümrük Birliği Üzerine Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un Önemli Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin önemli olduğu vurgusunu yaptı.

Gümrük Birliği ve Vize Serbestisi Beklentileri

Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda atılacak adımların yanı sıra, Türkiye'nin vize serbestisi taleplerinin de önemine dikkat çekti. Bu konuda Avrupa Birliği'nin vaatlerini yerine getirmesinin gerektiğini ifade etti. Sonuç Olarak

Erdoğan'ın bu görüşmesi, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir fırsat sunuyor.