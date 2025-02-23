Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron Telefonda Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron İkili İlişkileri Gözden Geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu önemli görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

Görüşmenin, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinde sağlıklı bir iletişimin sürdürülmesi açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Erdoğan ve Macron, karşılıklı çıkarları gözeterek işbirliğini artırma konusunda hemfikir oldular.