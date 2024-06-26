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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştireceği görüşmesi başladı.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.05'te başlayan görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.İki lider, 29 Nisan ve 10 Mayıs'ta ki son görüşmelerinden sonra bugün tekrar bir araya geldi. 

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, "MHP ile omuz omuza yürüyoruz" diyerek Cumhur İttifakı'nın sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu vurgu yapmış ve  "15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Birdir, bütündür, sarsılmadan ayakta kalacaktır." şeklinde  siyasi normalleşme ve istikrar mesajları vermişti.

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