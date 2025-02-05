Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis Nisan'da Türkiye'de Buluşuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in nisan ayında Türkiye'de bir araya geleceğini duyurdu.

Bu önemli buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakan Fidan, Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin, iki liderin diplomatik kanalları daha da güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Görüşmenin detayları hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı, ancak uluslararası ilişkilerde kritik bir dönüm noktası olabileceği düşünülüyor.