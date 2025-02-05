DOLAR
35,92 0,03%
EURO
37,47 -0,36%
ALTIN
3.316,15 -0,98%
BITCOIN
3.514.382,15 1%

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis Nisan'da Türkiye'de Buluşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis, nisan ayında Türkiye'de görüşecek.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis Nisan'da Türkiye'de Buluşuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in nisan ayında Türkiye'de bir araya geleceğini duyurdu.

Bu önemli buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakan Fidan, Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin, iki liderin diplomatik kanalları daha da güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Görüşmenin detayları hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı, ancak uluslararası ilişkilerde kritik bir dönüm noktası olabileceği düşünülüyor.

İLGİLİ HABERLER

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis Nisan'da Türkiye'de Buluşuyor
3
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı: 'Filistinliler Olmadan Filistin Hakkında Karar Verilemez'
4
Deprem Bölgesine 51,1 Milyar Lira Ulaştırma Yatırımı
5
Muş'ta Aileler, Çocukları İçin 'Evlat Nöbeti'ni Sürdürüyor
6
Türkiye'deki Beninliler İstanbul'da Buluştu: Kültürel ve Ticari İlişkiler Gelişiyor
7
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 22 Kasım 2023 Çarşamba hava durumu: Sel, yıldırım, dolu, hortum...

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı