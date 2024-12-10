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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte'den Suriye Üzerine Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte'den Suriye Üzerine Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri ile Kritik Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Suriye'deki Durumun Önemi

Görüşmede, Suriye'deki güvenlik durumu, insani yardımlar ve bölgedeki siyasi durum hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Erdoğan, Suriye'deki çatışmaların etkilerinin uluslararası güvenliğe yansımalarının altını çizerken, NATO'nun bu süreçteki rolünün önemine dikkat çekti.

Söz konusu görüşme, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi açısından kayda değer bir adım olarak değerlendiriliyor. Erdoğan ve Stoltenberg arasındaki bu temas, Suriye'deki gelişmelerin izlenmesi ve ortak çözümler üretilmesi açısından kritik bir öneme sahip.

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