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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Telefonda Görüştü: İkili İlişkiler ve Bölgesel Konular Masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve küresel konuları gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 16:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Telefonda Görüştü: İkili İlişkiler ve Bölgesel Konular Masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri hakkında önemli konuları ele aldı. Görüşmede, hem bölgesel hem de küresel meseleler üzerinde duruldu.

İki liderin, karşılıklı işbirliğini güçlendirme ve mevcut sorunları çözme amacıyla bir araya geldikleri bu telefon konuşması, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesini sağlamak adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili detaylar henüz paylaşılmamış olsa da, Türkiye ve Rusya'nın çeşitli alanlarda işbirliklerini artırmayı hedefledikleri biliniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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