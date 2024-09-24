Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'tan Türkiye-Almanya İlişkilerine Dair Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz Görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı.
AB Üyelik Sürecinin Canlandırılması
Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin yeniden ivme kazanması için yapılabilecekler üzerinde duruldu. Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçteki kararlılığını vurguladı.
Bölgesel ve Küresel Konular
Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Her iki lider, uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekerek, mevcut sorunlara ortak çözümler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.