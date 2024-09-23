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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ile ilişkilerin güçlenmesine vurgu yaptı ve Gazze'deki duruma dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 02:07
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 02:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türkevi'nde yapıldı.

Türkiye-Sırbistan İlişkileri Güçleniyor

Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenmeye devam ettiğini belirterek, işbirliği alanlarını çeşitlendirme konusunda kararlı olduklarını ifade etti. İki lider, ayrıca bölgesel ve küresel meseleleri de değerlendirdi.

Diyalog Sürecinin Önemi

Görüşmede, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinin devamının önemine vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte ilerlemenin kritik olduğunu dile getirdi.

Gazze'deki İnsanlık Provokasyonu

Erdoğan, Gazze'de yaşanan dram hakkında da açıklamalarda bulundu. İsrail'in saldırganlığının büyük bir insanlık dramı oluşturduğunu söyleyen Erdoğan, uluslararası toplumun bu konuda birleşik bir tavır almasının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölge genelinde yayma çabalarının engellenmemesi durumunda dünya barışının büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

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