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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile basın toplantısında işbirliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Erdoğan: "Birlikte Güç Birliği Yapmaktan Başka Yol Yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke ve bölgenin selameti için işbirliği ve dayanışmanın önemini vurguladı. Erdoğan, "Ülkelerimizin ve bölgemizin selameti açısından birlikte aynı hedef doğrultusunda güç birliği yapmaktan başka bir yolumuz da açıkçası bulunmuyor." dedi.

Suriyeli Kardeşlerimize Destek Sürecek

Erdoğan, Suriye'nin 13,5 yıllık kan ve gözyaşının ardından yeni bir sayfa açtığını belirterek, "Suriye halkı, kendi geleceklerini belirlemede artık gerekli iradeye sahiptir. Biz, zor günlerinde onları yalnız bırakmadığımız gibi yeni dönemde de destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Ayrıca Suriye'nin zaferini kutlayarak, bu süreçte kaybedilenleri de hatırladı.

Yardım ve İşbirliği Vurgusu

Basın toplantısında iki lider, Suriye'de güvenliği sağlamak için atılması gereken adımlar üzerine fikir birliği sağladıklarını ifade ettiler. Erdoğan, "İnsani yardımların yanı sıra Suriye'nin harap olmuş şehirleri ve kritik altyapının yeniden imarında gerekli desteği sağlamaya hazırız." dedi.

Uluslararası Destek ve Yaptırımlar

Erdoğan, Suriye'nin ekonomik kalkınmasının hızlanmasıyla birlikte gönüllü geri dönüşlerin de artacağına inandığını belirterek, "Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımlar, ülkenin kalkınmasının önünde engel teşkil ediyor. Bu yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretler devam edecek." diye konuştu.

Geleceğe Umutla Bakıyoruz

Son olarak, Erdoğan, bölgedeki tüm ülkelerin yeni yönetime maddi ve manevi destek vermesinin önemine dikkat çekerek, bu süreçte Arap ve İslam dünyasının rolünü vurguladı. Suriyeli kardeşlerinin, ülkelerini yeniden ayağa kaldıracaklarına inancını dile getirerek, "Hep birlikte geriye dönüp baktığımızda neler başardıklarını gururla göreceğiz." şeklinde konuştu.

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