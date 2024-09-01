Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens bin Selman'dan Filistin Açıklaması

Erdoğan ve Bin Selman'dan Önemli Görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Filistin topraklarında yürüttüğü eylemleri gündeme getirdi.

Filistin'deki Durum Değerlendirildi

Görüşmede, İsrail'in Filistin halkı üzerindeki baskıları ve yaşananları ele alınarak, uluslararası toplumun duruma müdahale etmesi gerektiğinin altı çizildi. Erdoğan, Filistin halkının haklarının korunmasının önemine vurgu yaptı.