Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, Çalışma Yemeğinde Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, Türkiye'de Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte çalışma yemeğinde bir araya geldi. Bu toplantı, Zelenskiy'nin Erdoğan'ın daveti üzerine resmi olarak Türkiye'yi ziyaret etmesiyle gerçekleşti.

Özel Görüşme ve Çalışma Yemeği

Zelenskiy, Erdoğan ile baş başa gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, çalışma yemeğine geçiş yaptı. Bu özel etkinlik basına kapalı yapıldı, böylece iki liderin görüşmelerinin detayları kamuoyuna açıklanmadı.