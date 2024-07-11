Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.



ERDOĞAN VE ZELENSKIY WASHINGTON'DA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Washington'da bulunuyor. Zirve kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından, Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin üst düzey yetkilileri de hazır bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Erdoğan'a eşlik eden isimler arasında yer aldı. Bu geniş katılımlı heyet, Türkiye'nin Ukrayna ile olan ilişkilerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.



Erdoğan ve Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Görüşmede, özellikle Karadeniz bölgesindeki güvenlik durumu, Ukrayna'nın doğusunda devam eden çatışmalar ve Türkiye'nin bu konuda oynayabileceği arabuluculuk rolü üzerinde duruldu. Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha vurguladı ve bölgedeki barış ve istikrarın önemine dikkat çekti.



Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve askeri iş birliği de ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik insani yardımlarının ve savunma sanayi iş birliklerinin önemine değindi. Zelenskiy, Türkiye'nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

