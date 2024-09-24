Cumhurbaşkanı Erdoğan Yabancı Sermaye Artışını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik büyüme ve yabancı yatırımlar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yabancı Sermaye Artışı

Erdoğan, Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sahibi sayısının 6 binden tam 83 bine yükseldiğini belirtti. Bu artışın, ülkenin ekonomik istikrarı ve yatırım ikliminin güçlendiğini gösterdiğini vurguladı. Gelecek Vaat Ediyor

Cumhurbaşkanı, bu tür yatırımların istihdam ve ekonomik büyüme açısından hayati önem taşıdığını, ayrıca Türkiye'nin uluslararası pazardaki rekabet gücünü artıracağını ifade etti.