Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü

Üsteğmen Duran'ın teröristlerle çarpışırken yaralandığı haberini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesine telefon etti. Erdoğan, yaralı askerimizin amcası, annesi ve nişanlısına acil şifalar diledi ve Duran'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle telefonda konuştuğu sırada, yaralı askerimize ve yakınlarına acil şifalar temenni etti ve geçmiş olsun mesajı verdi.