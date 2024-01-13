Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü
Teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla ulaştı. Pençe-Kilit Harekatı'nın devam ettiği bölgeden aileyi arayan Erdoğan, yaralı asker ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Üsteğmen Duran'ın teröristlerle çarpışırken yaralandığı haberini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesine telefon etti. Erdoğan, yaralı askerimizin amcası, annesi ve nişanlısına acil şifalar diledi ve Duran'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle telefonda konuştuğu sırada, yaralı askerimize ve yakınlarına acil şifalar temenni etti ve geçmiş olsun mesajı verdi.