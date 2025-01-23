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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı Reformu Stratejisi ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Güçlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi ile kadına yönelik şiddet suçlarına dair yeni önlemleri duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı Reformu Stratejisi ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Güçlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Reformu Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda, aile içi ve kadına yönelik şiddet suçlarıyla mücadele için önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını ülke sathında yaygınlaştıracak, buralarda görev alacak cumhuriyet savcılarının da uzmanlaşmalarını sağlayacağız." dedi.

İnsan Kaynakları ve Hukuk Eğitimi İyileştirmeleri

Yeni strateji belgesinin bilhassa insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesine odaklandığını belirten Erdoğan, hukuk eğitiminin kalitesini artırmak adına fakültelere girişte aranan başarı sıralamasını aşamalı olarak yükselteceklerini ifade etti. Ayrıca, hukuk fakültelerinin açılma kriterlerini gözden geçirerek müfredatta düzenlemeler yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Ceza Adaleti Sistemine Yönelik Reformlar

Erdoğan, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması amacını vurguladı. "Adil yargılanma hakkı ve hak özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç, yaptırım ve infaz dengesini toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde düzenleyeceğiz."

Aile Yılı İlan Edildi

Ayrıca, aile kurumunun korunması için bu yılın "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini belirten Erdoğan, aile mahkemeleri ve nafaka usulleri gibi konularda geniş bir reform yelpazesi sunmayı planladıklarını açıkladı.

Adalete Erişimin Kolaylaştırılması

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin beşinci amacının adalete erişimin kolaylaştırılması olduğunu belirten Erdoğan, kadın haklarına yönelik uygulamaları geliştireceklerini ve yaşlı, engelli bireyler için yeni tedbirler alacaklarını vurguladı. Mobil bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri sağlayacaklarını da ekledi.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu strateji belgesinin ülkemiz, milletimiz ve hukuk sistemimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.

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