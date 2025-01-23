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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya Tehditlere Geçit Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı bağımsızlığına vurgu yaptı ve hukuksuzlukların peşinde olan yargı mensuplarının tehdit edilemeyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya Tehditlere Geçit Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıya Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı bağımsızlığı konusundaki kararlılığını yineledi. "Kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemelere baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz," dedi. Bu açıklama, ülkenin yargı sistemine yönelik artan eleştiriler ve tehditler bağlamında büyük önem taşıyor.

Yargı Bağımsızlığına Vurgu

Erdoğan, yargının bağımsızlığının korunmasının tüm vatandaşlar için bir güvence olduğunu belirtti. Bu bağlamda, yargı mensuplarının dürüst ve tarafsız bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri için gereken ortamın sağlanmasının öncelik olduğunun altını çizdi.

Yargı camiasının bu tür tehditlere karşı dimdik durması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, ülkede hukukun üstünlüğünün sağlanması adına herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

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