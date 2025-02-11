Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımcılar Türkiye'ye Güvenebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yatırımcıya Güçlü Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye güvenen ve ülkenin potansiyeline yatırım yapan girişimcilerin her zaman kazançlı çıkacağını belirtti. Erdoğan, "Türkiye'ye güvenen, inanan, ülkemizin potansiyeline yatırım yapan girişimciler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pişman olmayacaklardır" şeklinde ifade etti.

Yatırımların Önemi

Bu açıklama, Türkiye'nin ekonomik istikrarını ve büyüme potansiyelini ön plana çıkararak, ulusal ve uluslararası yatırımcıları cesaretlendirmeyi hedefliyor. Erdoğan, yerli ve yabancı girişimcilere çağrıda bulunarak, Türkiye'nin sunmuş olduğu fırsatları bu bağlamda değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.