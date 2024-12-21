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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa İçin İhtiyaç Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin çağrılara kulak tıkasa da özgürlükçü bir anayasa taslağına gereksinim duyulduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa İçin İhtiyaç Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin samimi çağrılara kulağını tıkadığını belirterek, siviller eliyle yapılmış, demokratik, kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasa ihtiyacının önemini vurguladı.

Yeni Anayasa İhtiyacı

Erdoğan, ortamın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için bu tür bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, halkın beklentilerine yanıt vermek amacıyla çalışmaların hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Demokratik Süreç Vurgusu

Açıklamalarında, muhalefetin sergilediği tutuma dikkat çeken Erdoğan, her kesimin bu süreçte aktif rol oynaması gerektiğini belirtti.

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