Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Anayasa İçin Kararlılığını Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Hep birlikte hiçbir ayrım gözetmeksizin ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek ülkemizi geleceğe taşıyacak bir anayasa hazırlayacağız" dedi.Yeni Anayasa İçin Hazırız

Erdoğan, Türkiye'nin yeni, özgürlükçü bir anayasaya hazır olduğunu vurgulayarak, toplumun bu konuda yetkinliğe sahip olduğunu ifade etti. Yeni anayasa konusundaki ön yargıların aşılması gerektiğini belirten Erdoğan, muhalefet üzerinde özgüven eksikliği olduğunu kaydetti.Yargının Tarafsızlığına Önem Veriliyor

Yargının bağımsızlığına dikkat çeken Erdoğan, "Yargı erkini yıpratmamak için gerekli gayreti göstereceğiz" dedi. Ayrıca, hukuk sistemine olan güvenin önemine değinen Erdoğan, eleştirilerin adalet algısını zedeleyebileceğini belirtti.

Erdoğan, siyasi partiler arasında diyalog oluşturmanın gerekliliğini vurguladı ve sorunun konuşarak çözülmesi gerektiğini ifade etti. Her türlü kutuplaşmayı reddettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı, birlikte bir anayasa yazma iradesinin gösterilmesini bekliyor.Adaletin Temin Edilmesi

Son olarak, adaletin sağlanması ve sorunların hukuki yollarla çözülmesi konularında yapıcı bir yaklaşım benimseneceğini açıklayan Erdoğan, tüm yargı mensuplarını sorumluluk almaya çağırdı.