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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa Türkiye İçin Geç Kalmış Bir İhtiyaç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'daki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek yeni anayasa ihtiyacını vurguladı ve Türkiye Yüzyılı hedefine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa Türkiye İçin Geç Kalmış Bir İhtiyaç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da Sivil Toplum Temsilcileriyle Buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da düzenlenen bir etkinlikte sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, "Yeni anayasa, Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır. Bu yönde atılacak bir adım Türkiye Yüzyılı hedefimize daha kolay, daha hızlı ulaşılmasını sağlayacaktır." dedi.

Muğla İl Kongresi'nde Coşku Dolu Anlar

Erdoğan, AK Parti Muğla İl Kongresi'nin büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiğini belirterek, yeni kadrolar belirlediklerini ve devredenlere teşekkür etti. Ayrıca, görevini devralanlara da başarı dileklerinde bulundu. "Bize oy versin ya da vermesin, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden tüm Türkiye'ye hizmet etmek için gece gündüz koşturuyoruz," ifadelerini kullandı.

Geçmişteki Acılara Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yakın geçmişine dair hatırlatmalarda bulunarak, "Milli iradeye darbe vuruldu," dedi ve gençlerin sokak olaylarında kurban gittiğine dikkat çekti. Ayrıca, Kürt, Alevi ve Bektaşi vatandaşların yaşadığı zorlukları da dile getirerek, toplumsal birliğe vurgu yaptı.

Ekonomik Başarılar ve Reformlar

Erdoğan, Türkiye'nin son 22 yıldaki ekonomik büyüklüğünü vurgulayarak, "2002'de 230 milyar dolar olan ekonomik büyüklüğümüzü geçen sene 1 trilyon 130 milyar dolara çıkardık," dedi. İhracat rakamlarının da önemli ölçüde arttığını belirtti.

Yeni Anayasa Üzerine

Türkiye'nin darbe anayasasıyla malul olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Yeni anayasa, Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır." dedi. Meclis'teki partilerin yeni anayasa konusunda mutabakata varmasının önemini vurguladı.

Muğla ve Geleceğe Dair Umut

Erdoğan, Muğla'nın iş dünyası ve sivil toplumunun yanlarında olmasının önemine değinerek, "İnşallah böylece evlatlarımıza daha özgür, daha müreffeh ve güçlü bir ülke bırakma ülkümüze biraz daha yaklaşmış olacağız," ifadelerini kullandı.

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